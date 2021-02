Vaccino, Galli (Sacco): “Tengono su variante inglese, sulle altre va capito” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Sostengo quanto prospettato dal nuovo governo per far fronte alla pandemia ma bisogna, lo ribadisco, aumentare la capacità di analisi genomica, e non fossilizzarsi su questioni di lana caprina: non è la percentuale di presenza della variante inglese che serve sapere in modo dirimente, ma individuare le varianti, tutte le varianti”. Così Massimo Galli, direttore di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad ‘Agorà’ su RaiTre. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Sostengo quanto prospettato dal nuovo governo per far fronte alla pandemia ma bisogna, lo ribadisco, aumentare la capacità di analisi genomica, e non fossilizzarsi su questioni di lana caprina: non è la percentuale di presenza della variante inglese che serve sapere in modo dirimente, ma individuare le varianti, tutte le varianti”. Così Massimo Galli, direttore di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad ‘Agorà’ su RaiTre.

MarcWizy : #Galli NO AL SAFARI DI BILL GATES Gli insegnanti americani rifiutano il vaccino SPERIMENTALE I Democratici vorreb… - Borsapretporter : Galli, i kompetenti barbuti che sfornano dati e grafici, la Lorenzin che dice che il vaccino non copre le varianti,… - mariagracla : Sentite la registrazione delle 22 su La7 Atlantide Dott.Galli ammette:'se i tempi si allungano - per la campagna va… - giorgia_guiggi : @andreapurgatori Interessantissimo stasera. Galli, vaccino,disabili , plastica... complimenti -