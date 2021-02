Vaccino Covid, Zaia: “Big Pharma faccia chiarezza su distribuzione” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Le big Pharma devono fare chiarezza sulla distribuzione dei vaccini” anti coronavirus. A richiederlo, è stato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Se le tre big Pharma dicono che quel che viene distribuito al di fuori dell’Europa non è Vaccino, ci mettiamo il cuore in pace e chiudiamo la pratica”. “Se fosse vero questo però allora la Germania ha comprato 150 milioni di dosi e non sono vaccini? Bisognerebbe fare chiarezza anche su questo perché io invece penso che ogni azienda quando inizia una nuova produzione pensi ai canali commerciali: quelli istituzionali e i concessionari ad esempio poi ci potrebbe essere stato un fondo di investimento nel settore biotech che potrebbe avere investito in una azienda farmaceutica acquisendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Le bigdevono faresulladei vaccini” anti coronavirus. A richiederlo, è stato lo stesso presidente del Veneto Lucaoggi nel corso del punto stampa. “Se le tre bigdicono che quel che viene distribuito al di fuori dell’Europa non è, ci mettiamo il cuore in pace e chiudiamo la pratica”. “Se fosse vero questo però allora la Germania ha comprato 150 milioni di dosi e non sono vaccini? Bisognerebbe fareanche su questo perché io invece penso che ogni azienda quando inizia una nuova produzione pensi ai canali commerciali: quelli istituzionali e i concessionari ad esempio poi ci potrebbe essere stato un fondo di investimento nel settore biotech che potrebbe avere investito in una azienda farmaceutica acquisendo ...

sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - TgLa7 : #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid… - TG24info : ESCLUSIVA – Vaccino anti Covid, quanto tempo dovrai aspettare per vaccinarti? Te lo dice il #Calcolatore! -… - Giandom84354994 : RT @Zippo88lrr: Positivi al tampone, anche dopo la doppia dose del #vaccino anti-Covid. Immunizzati. Invece no: il #Covid_19 ha fatto brecc… -