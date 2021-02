Vaccino Covid, in Puglia tra 20-22 febbraio al via somministrazioni a personale scuola. Lopalco ricorda: per vaccinati resta obbligo mascherina (Di giovedì 18 febbraio 2021) In tutta la Puglia tra sabato 20 e lunedì 22 febbraio inizierà la vaccinazione del personale scolastico e dei cittadini di età over 80 contro il Covid-19. Le operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d’intesa con i Comuni. Lo rende noto la Regione Puglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) In tutta latra sabato 20 e lunedì 22inizierà la vaccinazione delscolastico e dei cittadini di età over 80 contro il-19. Le operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d’intesa con i Comuni. Lo rende noto la Regione. L'articolo .

