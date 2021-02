Vaccino Covid-19 e allergie, cosa e come fare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chi è allergico, come dovrebbe comportarsi in caso di vaccinazione per prevenire l’infezione da virus Sars-CoV-2? A fronte di un rischio di eventi di anafilassi seri estremamente limitato, occorre soprattutto informarsi con i medici. Ad oggi si sa che stando ai primi dati USA sulle reazioni anafilattiche ai vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna arrivati a campagna vaccinale iniziata il tasso di reazioni anafilattiche e? di 11,1 casi di per un milione di dosi somministrate, piu? alto di quello registrato con il Vaccino antinfluenzale, ma che comunque, come sottolineato anche dal Center for Diseases Control (CDC), rimane un’evenienza rara. In Italia, dal recentissimo rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, emerge che su 1.564.090 dosi di Vaccino somministrate nel periodo compreso tra il ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chi è allergico,dovrebbe comportarsi in caso di vaccinazione per prevenire l’infezione da virus Sars-CoV-2? A fronte di un rischio di eventi di anafilassi seri estremamente limitato, occorre soprattutto informarsi con i medici. Ad oggi si sa che stando ai primi dati USA sulle reazioni anafilattiche ai vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna arrivati a campagna vaccinale iniziata il tasso di reazioni anafilattiche e? di 11,1 casi di per un milione di dosi somministrate, piu? alto di quello registrato con ilantinfluenzale, ma che comunque,sottolineato anche dal Center for Diseases Control (CDC), rimane un’evenienza rara. In Italia, dal recentissimo rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini-19, emerge che su 1.564.090 dosi disomministrate nel periodo compreso tra il ...

