Vaccino Covid-19, con AstraZeneca somministrazione anche per docenti e Ata. Il quadro regione per regione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con l'arrivo del Vaccino AstraZeneca, anche i docenti e Ata in servizio nell'anno scolastico 2020/21 ( a tempo indeterminato e supplenti) potranno essere vaccinati. Ecco la situazione aggiornata regione per regione. Ricordiamo anche di quali permessi può usufruire il personale scolastico il giorno della somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con l'arrivo dele Ata in servizio nell'anno scolastico 2020/21 ( a tempo indeterminato e supplenti) potranno essere vaccinati. Ecco la situazione aggiornataper. Ricordiamodi quali permessi può usufruire il personale scolastico il giorno della. L'articolo .

sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - TgLa7 : #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - chetempochefa : Penso che chi si rifiuti di fare il vaccino sia purtroppo pauroso o non abbastanza informato. Quindi da nonna novan… - Livia_DiGioia : RT @Iperbole_: Questa gentaglia non vale un'unghia di Liliana Segre. Per il Covid il vaccino c'è, per l'imbecillità ancora no purtroppo. h… - ribelle51 : RT @Lantidiplomatic: Per Bill #Gates è necessaria terza dose di #vaccino contro mutazioni Covid-19 - -