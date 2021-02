Vaccini, Zingaretti: 'La vera scommessa è produrli in Italia' (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Si parla di centinaia di milioni, forse di miliardi, di esseri umani che vanno alla ricerca di Vaccini: la vera scommessa è lavorare perché l'industria Italiana possa produrre di più da noi'. Così il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Si parla di centinaia di milioni, forse di miliardi, di esseri umani che vanno alla ricerca di: laè lavorare perché l'industriana possa produrre di più da noi'. Così il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Zingaretti Vaccini, Zingaretti: 'La vera scommessa è produrli in Italia' Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti sull'ipotesi che anche il Lazio, come il Veneto, faccia richiesta per comprare i vaccini anti - Covid.

