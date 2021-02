Vaccini, Zaia insiste: vuole comprarne 27 milioni di dosi “solo per i Veneti”, il rischio “falsi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vaccini Covid Zaia, ci risiamo. Nonostante il nuovo governo abbia deciso un cambio di passo sulle vaccinazioni, condiviso dalla Lega (partito in cui milita Zaia), il governatore veneto tira dritto e insiste sulla possibilità per la sua regione di acquisire in proprio dosi del siero Pfizer per garantire l’efficienza della campagna. Questo in contrasto con le linee guida e degli sforzi Ue e, appunto, del governo italiano. Tanto più che si parla di un’imminente produzione dei Vaccini anche sul nostro territorio nazionale. Ecco cosa ha detto Luca Zaia stamattina a Radio24. Vaccini Covid Zaia: “Io mi devo occupare della salute dei Veneti, ho sentito Arcuri, Pfizer deve dirci se si può comprare sul mercato parallelo o ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)Covid, ci risiamo. Nonostante il nuovo governo abbia deciso un cambio di passo sulle vaccinazioni, condiviso dalla Lega (partito in cui milita), il governatore veneto tira dritto esulla possibilità per la sua regione di acquisire in propriodel siero Pfizer per garantire l’efficienza della campagna. Questo in contrasto con le linee guida e degli sforzi Ue e, appunto, del governo italiano. Tanto più che si parla di un’imminente produzione deianche sul nostro territorio nazionale. Ecco cosa ha detto Lucastamattina a Radio24.Covid: “Io mi devo occupare della salute dei, ho sentito Arcuri, Pfizer deve dirci se si può comprare sul mercato parallelo o ...

fattoquotidiano : “Delle due l’una: o a Zaia hanno proposto vaccini contraffatti, oppure erano destinati a Paesi extraeuropei che sta… - La7tv : #omnibus L'analisi di @AugustoMinzolin sul nuovo governo #Draghi: 'Il cambiamento era necessario, lo dicevo da più… - GiulioCentemero : ?? @zaiapresidente ha trovato i vaccini per tutti: pronte 27 milioni di dosi. Che cosa strana, Zaia trova i vacci… - ClaudioCattivo : @LifeInEurope1 @vfeltri per fortuna che c'è gente come Zaia che ha fatto iniziare le verifiche tre settimane fa (e… - RoncagliaAle : La situazione dei vaccini di Zaia si complica sempre di più. Tra i primi ho sollevato dubbi e ora vedo che non sono… -