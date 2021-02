Vaccini, sono 3,2 milioni le dosi somministrate: 1,3 milioni le persone vaccinate (Di venerdì 19 febbraio 2021) sono 3.279.129 le dosi di Vaccini contro il Coronavirus al 18 febbraio in Italia, dove sono cominciate ormai da alcuni giorni le somministrazioni anche per gli over 80, dopo gli operatori sanitari e i soggetti più a rischio. Tra chi ha ricevuto almeno una dose, 2.055.406 sono donne, mentre 1.223.723 sono uomini. Le persone vaccinate finora sono 1.315.604 secondo il portale del governo. Le somministrazioni per gli over 80 sono state 156.821, mentre quelle relative agli operatori sanitari sono state 2.141.165. Al personale non sanitario sono state somministrate 629.002 dosi, mentre agli ospiti delle Rsa sono state fatte 352.141 ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021)3.279.129 ledicontro il Coronavirus al 18 febbraio in Italia, dovecominciate ormai da alcuni giorni le somministrazioni anche per gli over 80, dopo gli operatori sanitari e i soggetti più a rischio. Tra chi ha ricevuto almeno una dose, 2.055.406donne, mentre 1.223.723uomini. Lefinora1.315.604 secondo il portale del governo. Le somministrazioni per gli over 80state 156.821, mentre quelle relative agli operatori sanitaristate 2.141.165. Al personale non sanitariostate629.002, mentre agli ospiti delle Rsastate fatte 352.141 ...

