Vaccini in Lombardia | le prime dosi ad Alma 106 anni e suor Annetta 101 – Le foto

suor Annetta Gervasoni compirà 101 anni il prossimo 20 febbraio. Alma Molinari, invece, classe 1913, ne ha già compiuti 106. Sono le due cittadine lombarde più anziane che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer contro il Coronavirus, rispettivamente all'Ats di Seriate, in provincia di Bergamo, e all'ospedale di Cremona. Presente il coordinatore del piano Vaccini anti-Covid della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

