Vaccini Covid | tentata truffa all’Umbria | disposte acquisizioni di documenti negli uffici del commissario | di Aifa e Regione Veneto

(Di giovedì 18 febbraio 2021)delper l’emergenza,. La procura di Perugia ha dato mandato ai carabinieri del Nas del capoluogo umbro di acquisire alcuniper accertare le modalità di approvvigionamento dei, il quadro normativo-contrattuale vigente a livello nazionale ed europeo, le modalità e i criteri per la distribuzione tra regioni, nonché se risultino regioni italiane che abbiano inoltrato istanze ai fini dell’approvvigionamento diretto. L’indagine è quella perper cui è indagato un quarantenne incensurato, originario della provincia di Messina. L’uomo, a gennaio scorso – in base alla ricostruzione degli inquirenti – “accreditandosi ...

PIEMONTE - Sono 4.278 le persone che questo giovedì hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 265 è stata somministrata la seconda dose. Dall'inizio della campagna si è quindi proceduto all'inoculazione di 301.Da questa mattina alle 8.30 è possibile prenotare le vaccinazioni anti -per gli over 80 anche attraverso il canale delle farmacie liguri che effettuano il servizio di prenotazione Cup. Lo ha comunicato questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a ...Al Fatebenefratelli invece sono stati indirizzati i testimonial coinvolti dalla Regione per promuovere il vaccino tra gli ultraottantenni Nel giorno di inaugurazione della campagna per gli over 80 - 7 ...Liliana Segre si vaccina, sui social frasi shock antisemite. Liliana Segre si è vaccinata oggi a Milano, accolta da Attilio Fontana e da Letizia Moratti, e sui social sono fiocca ...