Vaccini anti-Covid, al via la campagna per gli over 80 al Niguarda di Milano: “Rischio affollamenti fuori, monteremo gazebo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha preso il via la fase 1 Ter della campagna vaccinale lombarda. L’ospedale Niguarda è tra i primi centri della città di Milano a somministrare il siero agli anziani, con un’apposita struttura allestita in via Ippocrate 45. Da questa mattina gli ultraottantenni hanno iniziato a mettersi in coda con largo anticipo rispetto all’orario prefissato. “È stata una mattinata piuttosto intensa“, spiega Simona Giroldi, direttrice socio-sanitaria e responsabile della vaccinazione anti-Covid del Niguarda, “le persone come ci si poteva immaginare sono arrivate con grande anticipo rispetto all’orario della prenotazione. Le criticità da dover risolvere per i mesi che verranno”, conclude la Giroldi, “sono legate al Rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha preso il via la fase 1 Ter dellavaccinale lombarda. L’ospedaleè tra i primi centri della città dia somministrare il siero agli anziani, con un’apposita struttura allestita in via Ippocrate 45. Da questa mattina gli ultraottantenni hanno iniziato a mettersi in coda con largocipo rispetto all’orario prefissato. “È stata una mattinata piuttosto intensa“, spiega Simona Giroldi, direttrice socio-sanitaria e responsabile della vaccinazionedel, “le persone come ci si poteva immaginare sono arrivate con grandecipo rispetto all’orario della prenotazione. Le criticità da drisolvere per i mesi che verranno”, conclude la Giroldi, “sono legate aldi ...

