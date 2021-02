Vaccinazioni nell'Area vasta 4, da fine marzo l'ex ospedale di Montegranaro sostituito dalla scuola Mancini di Fermo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fermo - Cambio di sede per le Vaccinazioni dell' Area vasta 4 . Da fine marzo, l'ex ospedale di Montegranaro sarà sostituito dalla scuola elementare Don Dino Mancini di Fermo. Il sopralluogo Ieri ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 18 febbraio 2021)- Cambio di sede per ledell'4 . Da, l'exdisaràelementare Don Dinodi. Il sopralluogo Ieri ...

quassinti : RT @meobaldo: @Luipez4 Non sulle vaccinazioni, ma in generale sul trattamento dei dati nell'ambito dell'emergenza sanitaria - RiccardoUcched1 : RT @SanofiIT: Le conseguenze della pandemia nelle vaccinazioni rimandate o dimenticate. Un monito già lanciato dall’OMS. Ma come sensibiliz… - Joshueenmanuel3 : RT @AeroportidiRoma: Proseguono le vaccinazioni nell’hub vaccinale allestito in collaborazione con la @crocerossa e ADR allestito nel parc… - alesrinaldi : RT @SanofiIT: Le conseguenze della pandemia nelle vaccinazioni rimandate o dimenticate. Un monito già lanciato dall’OMS. Ma come sensibiliz… - sabrinafreni : RT @SanofiIT: Le conseguenze della pandemia nelle vaccinazioni rimandate o dimenticate. Un monito già lanciato dall’OMS. Ma come sensibiliz… -