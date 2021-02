Usa | nuova legge sull’aborto South Carolina | vietato oltre le sei settimane dal concepimento Se c’è battito cardiaco la gravidanza va avanti

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sta già facendo discutere la controversaappena approvata indel Sud, negli Stati Uniti, e ribattezzataFetal Heartbeat and Protection from Abortion Act. Il governatore repubblicano Henry McMaster ha infatti messo la propria firma sulla norma che limita in maniera più restrittiva le possibilità per le cittadine dello Stato di ricorrere all’interruzione di: la pratica, si, sarà vietatale seidal. Un periodo ritenuto eccessivamente ristretto, visto che spesso le donne nemmeno sanno di essere incinte dopo un mese e mezzo e che proprio in quellesi inizia a rilevare il primo...

