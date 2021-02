Usa: al Congresso riforma Biden per avviare a cittadinanza 11 mln di migranti (2) (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - La legge garantirà all'accesso alla green card, il famoso permesso di soggiorno permanente primo passo verso la cittadinanza, anche ai lavoratori stagionali agricoli e a quelli che sono entrati negli Usa negli anni '90 con lo status temporaneo di rifugiati. Ma anche i migranti che ora vivono negli Stati Uniti senza documenti potranno, dopo un periodo di regolarizzazione di cinque anni, chiedere la green card. Tre anni dopo aver ottenuto la green card si potrà fare domanda di cittadinanza, con una durata massima del percorso quindi di otto anni. La legge prevede di riformare, ed accelerare, anche gli accessi legali negli Stati Uniti dall'estero, aumentando il numero dei diversi tipi di visto di ingresso e riducendo i tempi di attesa di chi aspetta per anni il ricongiungimento familiare. I repubblicani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - La legge garantirà all'accesso alla green card, il famoso permesso di soggiorno permanente primo passo verso la, anche ai lavoratori stagionali agricoli e a quelli che sono entrati negli Usa negli anni '90 con lo status temporaneo di rifugiati. Ma anche iche ora vivono negli Stati Uniti senza documenti potranno, dopo un periodo di regolarizzazione di cinque anni, chiedere la green card. Tre anni dopo aver ottenuto la green card si potrà fare domanda di, con una durata massima del percorso quindi di otto anni. La legge prevede dire, ed accelerare, anche gli accessi legali negli Stati Uniti dall'estero, aumentando il numero dei diversi tipi di visto di ingresso e riducendo i tempi di attesa di chi aspetta per anni il ricongiungimento familiare. I repubblicani, ...

