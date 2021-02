Uomini e Sonne | anticipazioni oggi 18 febbraio | La scelta di Sophie

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Che cosa accadrà durante la puntata die donne in onda, giovedì 182021? È giunto finalmente il momento della tanto attesadiCodegoni, tronista del Trono Classico? E chi sarà la sua? Matteo o Giorgio? È giunto finalmente il momento perCodegoni di fare la tua? Ae donne potremmo vedere dunque la bella tronista dire al suo corteggiatore che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Sonne

Come Don Chisciotte

Regia di Francesca Comencini, con Matthias Schoenaerts. Il classico del cinema western rivisitato in una serie internazionale liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci.Serena Enardu, l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi dove ha partecipato come tronista. Venuta alla ribalta per la sua storia piuttosto tormentata con il ...