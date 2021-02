Uomini e donne anticipazioni | RICCARDO e ROBERTA si daranno un’altra chance?

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La coppia composta daè senza dubbio tra le più amate di, capace di catalizzare i sentimenti e l’affetto dei telespettatori incondizionatamente. Ma come andranno le cose nelle prossime puntate? Il Guarnieri è attualmente alle prese con la conoscenza di Antonella, una nuova dama del parterre femminile. Tra i due c’è molta chimica e complicità, come si nota dalle loro parole. Chi non prenderà bene questa nuova conoscenza è, la quale negli scorsi appuntamenti aveva deciso di chiudere la relazione con, non sentendo più interesse da parte sua. Scopriremo che la donna è stata contattata durante il giorno di San Valentino da, che le ha chiesto insistentemente di tornare insieme. Tutte le nostre news anche su ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne

Al quarto meeting la commissione composta da 8 delegati del comitato, "equamente" divisa tra quattroe quattro, si è espressa in favore della 56enne ex atleta olimpica. .Rivedere il modello di produzione, di consumo energetico, di sviluppo non è "solo" sostenibilità ambientale, ma salvaguardia di un eco - sistema composto principalmente dache come ci ...Il consiglio comunale di Cinquefrondi, recependo la proposta di delibera del Collettivo Peppe Valarioti, e nel rispetto dell’art 48 della Costituzione Italiana che recita:” Sono elettori tutti i citta ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto il suo discorso al Senato in occasione del voto di fiducia: tra i tanti argomenti toccati anche la necessità di ridurre il divario di genere in ambit ...