Uno scienziato di Amburgo accusa la Cina: “Il Coronavirus è nato in laboratorio, ecco le prove” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Coronavirus potrebbe provenire da un laboratorio in Cina. Secondo uno studio dell’Università di Amburgo, sono molti gli argomenti che fanno propendere oer un incidente di laboratorio presso un istituto virologico di Wuhan. Il famoso fisico Roland Wiesendanger è giunto a questa conclusione in un’indagine basata sui dati da gennaio a dicembre 2020. Di conseguenza, sia il numero che la qualità delle prove suggeriscono un incidente di laboratorio a Wuhan come causa dell’attuale pandemia. Wiesendanger ha valutato la letteratura scientifica, gli articoli su carta stampata e sui media online e la comunicazione personale con colleghi internazionali per il suo studio. Ha precisato che non si tratta di prove scientifiche, ma di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilpotrebbenire da unin. Secondo uno studio dell’Università di, sono molti gli argomenti che fanno propendere oer un incidente dipresso un istituto virologico di Wuhan. Il famoso fisico Roland Wiesendanger è giunto a questa conclusione in un’indagine basata sui dati da gennaio a dicembre 2020. Di conseguenza, sia il numero che la qualità dellesuggeriscono un incidente dia Wuhan come causa dell’attuale pandemia. Wiesendanger ha valutato la letteratura scientifica, gli articoli su carta stampata e sui media online e la comunicazione personale con colleghi internazionali per il suo studio. Ha precisato che non si tratta discientifiche, ma di ...

AleAntinelli : Chi augura la morte a #Ricciardi Chi lo condanna a morte come nemico dello stato. Chi lo vuole in carcere. Colpevo… - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Uno scienziato di Amburgo accusa la Cina: “Il Coronavirus è nato in laboratorio, ecco le prove” - SecolodItalia1 : Uno scienziato di Amburgo accusa la Cina: “Il Coronavirus è nato in laboratorio, ecco le prove”… - affittozorro : @Doom3Gloom @DarioBressanini @marcocattaneo @MedBunker @RobiVil @divagatrice Da profano un tassello che a voi scien… - scimmiaintesta : RT @NellaVirus: @HuffPostItalia È un esempio lampante dell'atteggiamento di questi medici trasformatisi in narratori da talk show. È ammiss… -