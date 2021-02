Università | protocollo d' intesa tra Cattolica e Polizia per analisi fenomeni criminali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - L'del Sacro Cuore ha firmato und'con il Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dellacriminale che si pone come obiettivo quello di promuovere iniziative congiunte in materia didie potenzia la collaborazione tra i ricercatori di Transcrime e le forze di. L'accordo "non è un “numero zero”, ma si colloca all'interno di una collaborazione già avviata e sperimentata con le Forze di, dandole continuità e ispessendo i legami già in essere, convinti che sostenere laitaliana nella sua azione di prevenzione e contrasto dellatà sia ...