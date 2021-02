Una Vita, anticipazioni spagnole: Santiago nei guai (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il personaggio di Santiago non smetterà di riservare sorprese al pubblico di Una Vita, come annunciano le anticipazioni spagnole della soap opera iberica. L'uomo ha fatto per la prima volta il suo ingresso ad Acacias 38 in occasione del matrimonio di Marcia, poco prima che la giovane entrasse in chiesa per diventare la legittima moglie di Felipe Alvarez Hermoso. Il suo arrivo, dunque, ha sconvolto la Vita ai due innamorati che sono stati costretti a separarsi per sempre. Inutile dire che Santiago è stato ingaggiato da Genoveva proprio con l'obiettivo di dividere l'avvocato dalla sua ex domestica. Eliminata, quindi, la rivale, la dark lady continuerà a stare accanto a Felipe cercando di distrarlo e di fargli scordare la Sampaio e non passerà molto tempo prima di ritrovarsi nuovamente ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il personaggio dinon smetterà di riservare sorprese al pubblico di Una, come annunciano ledella soap opera iberica. L'uomo ha fatto per la prima volta il suo ingresso ad Acacias 38 in occasione del matrimonio di Marcia, poco prima che la giovane entrasse in chiesa per diventare la legittima moglie di Felipe Alvarez Hermoso. Il suo arrivo, dunque, ha sconvolto laai due innamorati che sono stati costretti a separarsi per sempre. Inutile dire cheè stato ingaggiato da Genoveva proprio con l'obiettivo di dividere l'avvocato dalla sua ex domestica. Eliminata, quindi, la rivale, la dark lady continuerà a stare accanto a Felipe cercando di distrarlo e di fargli scordare la Sampaio e non passerà molto tempo prima di ritrovarsi nuovamente ...

