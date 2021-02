Una vita anticipazioni: Marcia sospetta di Santiago. Che fine ha fatto Susana? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 19 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38, domani andrà infatti in onda l’episodio 1126 ( prima parte). Le domande di Marcia stanno mettendo in crisi Santiago che non riesce a capire perchè sua moglie continui a insistere. Nel frattempo Emilio e Josè stanno portando a termine il loro piano ma prima di andare via torna anche Alfonso che li trova con le mani nella marmellata, come si suol dire, e cerca di fermarli prima che possano portare via quello che volevano prendere, dalla pellicola ai bozzetti. Alla fine viene persino coinvolta la polizia, come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5, eccole per voi! Appuntamento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 19 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38, domani andrà infatti in onda l’episodio 1126 ( prima parte). Le domande distanno mettendo in crisiche non riesce a capire perchè sua moglie continui a insistere. Nel frattempo Emilio e Josè stanno portando a termine il loro piano ma prima di andare via torna anche Alfonso che li trova con le mani nella marmellata, come si suol dire, e cerca di fermarli prima che possano portare via quello che volevano prendere, dalla pellicola ai bozzetti. Allaviene persino coinvolta la polizia, come andrà a finire? Lo scopriamo con leper la puntata di Unain onda domani pomeriggio su Canale 5, eccole per voi! Appuntamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Georgia: dimissioni premier Gakharia provocate dal caso Melia aprono crisi istituzionale ... ma nonostante tutto, la mia posizione assolutamente incrollabile è che l'applicazione di una misura detentiva nei confronti di una persona, anche se mette in pericolo la salute, la vita o l'...

Tertio Millennio svelato ... provenienti da diversi Paesi, dalla Repubblica Dominicana alla Lapponia passando per il Lesotho e la Bulgaria, offrono un panorama di storie distanti ma che hanno in comune il desiderio di una "vita ...

Una vita, le anticipazioni del 17 febbraio Mediaset Play Partecipare al cambiamento con un lascito L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia “Il tuo dono cambia il futuro”, la nuova iniziativa di sensibilizzazione sui lasciti solidali per aiutare le nuove generazioni a costruire un futuro migli ...

Da vincitrice del “Grande Fratello” a commessa: la nuova vita di Cristina Plevani Fu la vincintrice della prima storica edizione del "Grande Fratello", oggi Cristina Plevani si gode la sua vita lontano dai riflettori lavorando come ...

