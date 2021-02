Una Vita anticipazioni: GENOVEVA confessa a FELIPE di essere incinta ma… (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nessuna frase di GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) è lasciata al caso. Di questo sarà sicuramente cosciente FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady confesserà infatti all’avvocato di volere un figlio da lui e, dopo pochi giorni, gli dirà di avere un ritardo nel suo ciclo mestruale. Una notizia che l’uomo non prenderà nel migliore dei modi… Una Vita, trame: GENOVEVA e i progetti matrimoniali con FELIPE Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio quando GENOVEVA, in seguito ad un pomeriggio “intimo” trascorso con Santiago Becerra (Aleix Melé), il redivivo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), comincerà una relazione con l’addolorato FELIPE. Dì lì a poco, i due decideranno ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nessuna frase diSalmeron (Clara Garrido) è lasciata al caso. Di questo sarà sicuramente coscienteAlvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una. La dark lady confesserà infatti all’avvocato di volere un figlio da lui e, dopo pochi giorni, gli dirà di avere un ritardo nel suo ciclo mestruale. Una notizia che l’uomo non prenderà nel migliore dei modi… Una, trame:e i progetti matrimoniali conLeindicano che tutto avrà inizio quando, in seguito ad un pomeriggio “intimo” trascorso con Santiago Becerra (Aleix Melé), il redivivo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), comincerà una relazione con l’addolorato. Dì lì a poco, i due decideranno ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio: C’è vita nei giallorosa. Una sponda per Conte - Radio3tweet : Credo, disse Natalia Ginzburg, che la vita del nostro Paese diventerebbe migliore e più limpida se ognuno di noi si… - matteosalvinimi : #Salvini: #Lockdown? Dalla comunità scientifica a supporto del governo serve una proposta unica e nelle sedi opport… - sisalvichicovid : RT @AnnA12352429: Mascherine sempre Distanziamento ove possibile E basta... Per ritornare a una vita decente ?????? - Toni_ct_1 : RT @AnnA12352429: Mascherine sempre Distanziamento ove possibile E basta... Per ritornare a una vita decente ?????? -