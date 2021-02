Una sinistra alternativa alla sinistra, il collettivo Plurale in campo con Napoli (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Erika Noschese Una sinistra alternativa alla sinistra. In tempi di elezioni, a Palazzo di Città, tutto può accadere ed è proprio in quest’ottica che nasce il collettivo sinistra Plurale che vede tra i protagonisti Alessandro Longo, Alfonso Amendola, Raffaele Di Noia. Il collettivo è pronto a scendere in campo alla prossima tornata amministrativa con una lista a sostegno del sindaco Napoli. “Noi siamo un collettivo di sinistra Plurale, non solo comunisti ma anche ambientalisti, civici – ha dichiarato Longo – Stiamo elaborando un documento su base programmatica, è nostra intenzione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Erika Noschese Una. In tempi di elezioni, a Palazzo di Città, tutto può accadere ed è proprio in quest’ottica che nasce ilche vede tra i protagonisti Alessandro Longo, Alfonso Amendola, Raffaele Di Noia. Ilè pronto a scendere inprossima tornata amministrativa con una lista a sostegno del sindaco. “Noi siamo undi, non solo comunisti ma anche ambientalisti, civici – ha dichiarato Longo – Stiamo elaborando un documento su base programmatica, è nostra intenzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Una sinistra Guilty Gear Strive: 13 dettagli, considerazioni e anticipazioni sulla nuova beta Abbattere i muri Per farla semplice, diciamo che in Guilty Gear Strive i confini a destra e a sinistra dello schermo hanno una sorta di barra della vita che si svuota quando si eseguono combo vicino ...

Guerriglia a Madrid per l'arresto del rapper Pablo Hasel ... ma intorno alle 20 si è trasformata in una vera e propria battaglia contro gli agenti in assetto antisommossa. I manifestanti hanno mostrato striscioni dell'Unione studentesca e della sinistra ...

Erasmo Palazzotto lascia Sinistra italiana: “Non è una scelta facile, ma è un errore politico non… Il Fatto Quotidiano Governo Draghi, le ultime notizie di oggi GOVERNO DRAGHI NEWS – Il governo Draghi ha ricevuto la fiducia in Senato con 262 senatori favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti. Nel mattino di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, il premier Mario D ...

Sinistra in comune Anguillara, “Acqua bene comune non è uno slogan, protocollate due proposte” “Sul finire dello scorso anno, il 21 novembre 2020, il Consiglio comunale approvó all’unanimità – seppur con modifiche – la Mozione presentata dai Consiglieri Stronati-Cardone-Flenghi avente ad oggett ...

