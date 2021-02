Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 14.00 – Conferenza stampa Prandelli: «Abbiamo spirito e idee di gioco, ci mancano i risultati» – L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia. Le parole Ore 13.07 – Inter, situazione economica difficile: unica ad aver rateizzato gli stipendi – Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono stati gli unici in Serie A ad approfittare della rateizzazione degli stipendi di novembre e dicembre concessa dalla FIGC. La notizia Ore 12.35 – Torino, due calciatori della prima squadra positivi al Covid-19 – Il Covid-19 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 14.00 – Conferenza stampa Prandelli: «Abbiamo spirito e idee di gioco, ci mancano i risultati» – L’allenatoreFiorentina ha parlato in conferenza stampa alla vigiliapartita casalinga contro lo Spezia. Le parole Ore 13.07 – Inter, situazione economica difficile: unica ad aver rateizzato gli stipendi – Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono stati gli unici inA ad approfittarerateizzazione degli stipendi di novembre e dicembre concessa dalla FIGC. La notizia Ore 12.35 – Torino, due calciatoriprima squadra positivi al Covid-19 – Il Covid-19 ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - fanpage : Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - AnnaP1953 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa, due sbarchi in poche ore. Sono stati 108 complessivamente i migranti arrivati sull'isola dopo una breve pau… - romatoday : Mario De Angelis scomparso dal 3 febbraio, non cessano le ricerche: il caso anche su 'Chi l'ha visto?'… -