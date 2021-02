Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di giovedì 18 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.34 – Serie A spaccata sui fondi – Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la trattativa fra i venti club di Serie A e il consorzio CVC-Advent-FSI per la cessione del 10% della media company che gestirà di diritti tv e commerciali del campionato italiano non è ancora tramontata. LA RICOSTRUZIONE Ore 9.04 – Inter, la trattativa con BC Partners – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione della società nerazzurra sta proseguendo. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.34 –A spaccata sui fondi – Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la trattativa fra i venti club diA e il consorzio CVC-Advent-FSI per la cessione del 10%media company che gestirà di diritti tv e commerciali del campionato italiano non è ancora tramontata. LA RICOSTRUZIONE Ore 9.04 – Inter, la trattativa con BC Partners – Secondo quanto riferito da CorriereSera, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessionesocietà nerazzurra sta proseguendo. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - fanpage : Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… - TvRicicla : In diretta alle 12.50 Non perderti le ultime notizie di Ricicla TG, l'informazione Ecosostenibile. - cesaregagliani : RT @Corriere: Giani: «L’anticorpo monoclonale toscano efficace contro varianti» -