Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 11 | 10

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo draghi con 262 voti a favore e 40 contrari 2 astenuti draga richiama il senso di responsabilità Nazionale in cui l’unità non è un’opzione è un dovere il suo non sarà un esecutivo tecnico del presidente non governo del paese avrà il compito di avviare una nuova ricostruzione 15 senatori del Movimento Cinque Stelle voto o no saranno espulsi Confindustria rivolto un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi perché non ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti provvedimento è stato varato per far fronte alla crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus e cambiamo argomento gentile misure Coveri Pound Italia in tempo uno sforzo straordinario del Governo il commissario europeo Durante la registrazione del programma ...