UFFICIALE – Luka Stankovski al Monza | era seguito dal Napoli Il comunicato

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Luka

Il Monza ha concluso l'affare con il Rabotnick per assicurarsiStankovski. Ad annunciarlo è stato proprio il club slavo, con una nota. Il calciatore si unirà alla squadra di Serie B, che si trova al terzo posto e vuole ottenere a tutti i costi la ...Calciomercato Napoli -Stankovski al Monza, adesso è anche. Il primo colpo del Monza per la stagione 2021/22 èStankovski , fantasista classe 2002 in forza ai macedoni del Rabotnicki, che era seguito ...Attraverso una nota, il Monza annuncia il primo acquisto in vista della prossima stagione: “Siamo orgogliosi di annunciare che uno dei più talentuosi calciatori macedoni, Luka Stankovski, continuerà l ...Luka Stankovski al Monza, è il primo acquisto della stagione 2021/22. Il classe 2002 in forza ai macedoni del Rabotnicki, era seguito dal Napoli.