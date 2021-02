UAE Tour 2021 | Kevin Colleoni pronto all’esordio in maglia BikeExchange

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’azzurro, probabilmente il più intrigante prospetto nostrano per le corse a tappe, farà il suo esordio con ladella sua nuova squadra, il Team, questa domenica all’UAE. La manifestazione emiratina sarà anche la prima gara Worlddella carriera per, il quale, nelle ultime tre stagioni, ha gareggiato tra gli U23 con la Biesse Arvedi., classe 1999, l’anno scorso è stato il primo italiano ad arrivare sul podio al Giro d’Italia U23 da quando la corsa è rinata nel 2017.va fortissimo in salita, tanto che nelle ultime due stagioni, alla Corsa Rosa U23, lo abbiamo visto sfornare grandi scalate su erte del rango del Mortirolo, del Fedaia e del Montespluga. Nel 2019, sulle ascese ...

Ultime Notizie dalla rete : UAE Tour

Intanto domenica 21 febbraio si terrà un altro importante appuntamento ciclistico, l', che si svolge negli Emirati Arabi. Fra i protagonisti anche l'alessandrino Massimo Rava, con la Shimano.... il 32enne ciclista residente a Chiasso Matteo Pelucchi ma sino a otto anni fa cittadino di Rogeno che parteciperà da domenica alla terza edizione dell'Cycling nel bel mezzo del deserto. Non ...Sarà l’UAE Tour la prima gara della stagione 2021 per Tadej Pogacar. Il vincitore del Tour de France 2020 inizierà la sua terza annata da professionista dalla corsa di casa della sua squadra, la UAE T ...L’UAE Team Emirates ha selezionato i 7 corridori per il primo importante appuntamento stagionale: l’UAE Tour. La formazione emiratina si ripresenta al via della corsa con giuste ambizioni, dopo l’entu ...