Turris-Palermo | Martin di nuovo titolare | c’è lo zampino del francese nel primo gol di Lucca

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilvince e convince contro la.Uno a due. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio dai rosanero in occasione della gara andata allo Stadio "Amedeo Liguori". Un successo arrivato grazie alla doppietta messa a segno dal giovane bomber classe 2000 Lorenzo, sempre più protagonista dello scacchiere a disposizione di mister Roberto Boscaglia.Tra i protagonisti del match anche Malaury, che con un assist perfetto ha servito il numero 17 rosanero per il gol che ha aperto le marcature. Il centrocampista, impiegato fin qui con il contagocce, ha saputo dare risposte convincenti sul campo: “Il ruolo di mezzala l’ho sempre fatto, mi sono trovato bene. Quest’anno gioco meno dell’anno scorso ma mentalmente devo sempre essere pronto quando il mister mi chiama. Sono ...

