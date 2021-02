Turismo in lutto per la scomparsa di Luciana Paialunga | domani l' ultimo saluto

CVattene : @Emanuel43233404 E xché? Non sono un'ipocrita. E ho avuto lo stesso lutto in circostanze simili. Ho detto da subito… -

SENIGALLIA -inper la scomparsa di Luciana Paialunga, nota albergatrice del Ciarnin. Aveva fondato con i fratelli la Pensione Nettuno sul lungomare Da Vinci poi diventata nel 2017 Hotel Nettuno. ...TAORMINA -a Taormina per la scomparsa di Aldo Bonaventura. Classe 1927, Bonaventura ha rappresentato uno ...va ricordato anche il suo impegno nell'allora Azienda Autonoma di Soggiorno e, ...SENIGALLIA - Turismo in lutto per la scomparsa di Luciana Paialunga, nota albergatrice del Ciarnin. Aveva fondato con i fratelli la Pensione Nettuno sul lungomare Da Vinci poi diventata ...TAORMINA - Lutto a Taormina per la scomparsa di Aldo Bonaventura. Classe 1927, Bonaventura ha rappresentato uno dei volti per eccellenza della Taormina degli Anni d'oro, figura di nobili valori umani ...