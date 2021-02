Turismo: già si pensa a primavera-estate, esperienza en plein air vince anche nel 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Labitalia) - La crisi generale a causa dell'emergenza coronavirus ha portato a una riscoperta del soggiorno fuori dai circuiti turistici tradizionali come nuova forma di vacanza all'insegna di sicurezza e prossimità. In particolare, un settore che già da anni risulta in crescita, quello relativo ai soggiorni presso camping e glamping, nonostante il calo generale dovuto a lockdown o chiusure, sembra confermarsi come una delle soluzioni preferite al tempo della pandemia. Questa la fotografia che emerge dai dati di Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, che conta una presenza in oltre 67 paesi con più di 5.000 strutture partner, e che presenta lo scenario relativo al Turismo en plein air durante il 2020 e le tendenze per il 2021. A dimostrarlo, infatti, anche le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Labitalia) - La crisi generale a causa dell'emergenza coronavirus ha portato a una riscoperta del soggiorno fuori dai circuiti turistici tradizionali come nuova forma di vacanza all'insegna di sicurezza e prossimità. In particolare, un settore che già da anni risulta in crescita, quello relativo ai soggiorni presso camping e glamping, nonostante il calo generale dovuto a lockdown o chiusure, sembra confermarsi come una delle soluzioni preferite al tempo della pandemia. Questa la fotografia che emerge dai dati di Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, che conta una presenza in oltre 67 paesi con più di 5.000 strutture partner, e che presenta lo scenario relativo alenair durante il 2020 e le tendenze per il. A dimostrarlo, infatti,le ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo già Governo, ok alla fiducia alla Camera: 535 sì, 56 no e 5 astenuti. Draghi: "Semplificazione della Pa e lotta alla corruzione". Espulsi dal ... Le ultime battute dell'intervento sono dedicate allo sport, che sarà "sostenuto", e il turismo: "ho ... che aveva abbandonato il gruppo già prima del voto di ieri notte - Me l'aspettavo, del resto le ...

Draghi conquista la fiducia alla Camera con 535 sì Su altri due argomenti che sono stati sollevati oggi, turismo e fisco, ho già risposto ieri. Per il turismo ho risposto semplicemente dicendo che se c'è un settore che riparte, sicuramente è quello. ...

