Turiello ManagerItalia | Il Governo dia la priorità al Sud Subito alle Pmi gli aiuti previsti dalla legge di stabilità

"Non è nostro interesse formulare giudizi sul neonato Governo Draghi, al quale auguriamo ogni successo, sulla base della provenienza territoriale dei ministri o della loro identità di genere. Siamo certi che per il Ministero del Sud siamo passati da un bravo ministro ad una brava ministra". Ad affermarlo è Ciro Turiello, presidente di ManagerItalia Campania, il sindacato dei dirigenti del Commercio Terziario e Servizi. "Quello che chiediamo con forza nell'azione del nuovo esecutivo – aggiunge Turiello – è che il Sud sia fra le priorità dell'agenda dell'intero esecutivo con decisioni di immediata concretezza per il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Da domani mattina si garantisca alle imprese del sud le agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità.

