Trump torna alla carica e pensa a un suo social. Ecco cosa ha detto a Newsmax (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – cosa fa adesso Donald Trump? Ha optato semplicemente per un'eclissi dorata in Florida? Un buen retiro lontano dai riflettori senza proferir parole tonanti era ciò che auspicavano i suoi detrattori e temevano i fan. Eppure l'ex presidente Usa non vuole rassegnarsi alla sconfitta, non si considera insomma definitivamente fuori dai giochi. Il secondo impeachment fallito dai dem gli permette ora di tornare alla carica, con tutta calma. Così il tycoon ha rilasciato un'intervista a tratti sibillina al sito conservatore Newsmax. Trump e Newsmax Quest'ultimo è un media americano da seguire con attenzione per capire le prossime mosse di Trump. Uno dei pochi organi di informazione Usa che da sempre difende a spada ...

