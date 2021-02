Trump | addio Norquist svela il nuovo Elefantino E su Salvini…

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Groverrisponde al telefono con voce squillante. Questo ritorno all’era pre-deve aver ridato smalto a una delle figure politiche più conosciute (e temute) a Washington DC. Presidente dell’Americans for Tax Reform, la lobby da lui creata quarant’anni fa con la benedizione di Ronald Reagan con una sola missione, fare la guerra alle tasse e a chiunque voglia alzarle di mezzo dollaro, è diun fiume in piena. “Questi parlano solo di, e intanto c’è un governo che sta per alzare le tasse di miliardi di dollari”. Questi chi? “I repubblicani. Non si può avere sempre e solo in mente”. Già, facile a dirsi. È il cruccio più grande di Mitch McConnell, traghettare il partito Repubblicano fuori dalismo, possibilmente senza troppi feriti sul percorso. “Sta ...