Trentinara | sindaco | “Abbiamo un contagiato | ricostruiamo i contatti”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Contagio da covid anche a. La comunicazione arriva in tarda mattinata dalRosario Cairone: “Ho avuto notizia – scrive – di un caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Si sta provvedendo a ricostruire la catena dei.Noto, negli ultimi tempi un eccessivo rilassamento rispetto alla pandemia che stiamo vivendo, con comportamenti poco attenti e poco prudenti. Tutto ciò potrebbe costare caro anche a chi come noi vive in una piccola realtà proprio mentre, con ormai alle porte la stagione primaverile e l’inizio delle vaccinazioni, dovremmo guardare con speranza e fiducia al futuro.Vi invito dunque a rispettare le regole ormai note a tutti, ad indossare la mascherina, a lavarsi spesso le mani ed osservare un opportuno ...

Ultime Notizie dalla rete : Trentinara sindaco

StileTV

Colto da malore a San Valentino Torio: muore 38enne, il cordoglio del21 gennaio 2021 Malore in auto a: muore 49enne 29 gennaio 2021 Tragedia, oggi pomeriggio, a Salerno , dove un uomo di 73 anni è stato colto da un improvviso malore mentre ...- ha scritto ilGiorgio Marchese - Che la terra ti sia lieve'. Nel comune, intanto, oggi ... Inoltre, aun'altra persona è risultata contagiata, mentre 3 i nuovi casi a Mercato San ...Trentinara (Sa) – Contagio da covid anche a Trentinara. La comunicazione arriva in tarda mattinata dal sindaco Rosario Cairone: “Ho avuto notizia – scrive – di un caso di positività al Covid-19 nel no ...Ieri è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa che prevede l’apertura, presso la Palestra Comunale di Capaccio Scalo in Viale della […] ...