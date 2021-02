Tre hacker nordcoreani accusati del furto di 1,3 miliardi di dollari e dell'attacco a Sony Pictures del 2014 (Di giovedì 18 febbraio 2021) I tre cracker farebbero parte dei servizi segreti militari di Pyongyang. Sono stati accusati dagli Stati Uniti di aver sottratto 1,3 miliardi di dollari in denaro e criptovalute. La lista delle accuse è lunghissima e comprende anche l’attacco a Sony Pictures del 2014 che portò su torrent quattro pellicole inedite.... Leggi su dday (Di giovedì 18 febbraio 2021) I tre cracker farebbero parte dei servizi segreti militari di Pyongyang. Sono statidagli Stati Uniti di aver sottratto 1,3diin denaro e criptovalute. La listae accuse è lunghissima e comprende anche l’delche portò su torrent quattro pellicole inedite....

