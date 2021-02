Tragedia familiare in provincia di Vicenza: omicidio-suicidio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una Tragedia familiare si è consumata quest’oggi a Rosà, in provincia di Vicenza. La macabra scoperta fatta da un parente delle vittime Dramma in provincia di Vicenza dove questo pomeriggio un uomo avrebbe ucciso la propria moglie togliendosi poi la vita. Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto avallerebbero la pista dell’omicidio-suicidio avendo trovato la donna, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Unasi è consumata quest’oggi a Rosà, indi. La macabra scoperta fatta da un parente delle vittime Dramma indidove questo pomeriggio un uomo avrebbe ucciso la propria moglie togliendosi poi la vita. Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto avallerebbero la pista dell’avendo trovato la donna, L'articolo proviene da Inews.it.

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Uccide moglie e si suicida, trovati i corpi in casa. La tragedia, nel vicentino, scoperta da un familiare #ANSA https://… - maelmale : RT @Agenzia_Ansa: Uccide moglie e si suicida, trovati i corpi in casa. La tragedia, nel vicentino, scoperta da un familiare #ANSA https://… - ildpaa : RT @Agenzia_Ansa: Uccide moglie e si suicida, trovati i corpi in casa. La tragedia, nel vicentino, scoperta da un familiare #ANSA https://… - Agenzia_Ansa : Uccide moglie e si suicida, trovati i corpi in casa. La tragedia, nel vicentino, scoperta da un familiare #ANSA - SiculoAnarkiko : Tragedia familiare: uccide la moglie disabile e la copre con un lenzuolo poi s'impicca .ogni maledettimo giorno… -