Torta pere e cioccolato con vino rosso: la ricetta senza burro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preparazione: 80 minutiCalorie: 413 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 10 PERSONE:150 g di farina 250 g di zucchero 4 uova 50 g di cacao amaro150 ml di olio di semi di arachide 150 ml di vino rosso corposo100 g di cioccolato extra fondente 1 bustina di lievito per dolci 3 piccole pere Procedimento Montate bene le uova con lo zucchero finche? saranno spumose. Aggiungete il vino a filo e a seguire l’olio di semi, sempre lavorando l’impasto con le fruste elettriche. Aggiungete quindi poco per volta la farina setacciata con il cacao amaro e il lievito. Tritate il cioccolato fondente e incorporatelo all’impasto. Versate il composto in una tortiera da 26 cm di diametro (o in una rettangolare) foderata con carta da forno e adagiatevi le pere che avrete sbucciato, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preparazione: 80 minutiCalorie: 413 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 10 PERSONE:150 g di farina 250 g di zucchero 4 uova 50 g di cacao amaro150 ml di olio di semi di arachide 150 ml dicorposo100 g diextra fondente 1 bustina di lievito per dolci 3 piccoleProcedimento Montate bene le uova con lo zucchero finche? saranno spumose. Aggiungete ila filo e a seguire l’olio di semi, sempre lavorando l’impasto con le fruste elettriche. Aggiungete quindi poco per volta la farina setacciata con il cacao amaro e il lievito. Tritate ilfondente e incorporatelo all’impasto. Versate il composto in una tortiera da 26 cm di diametro (o in una rettangolare) foderata con carta da forno e adagiatevi leche avrete sbucciato, ...

Civis_mundi1 : @robsalnitro Torta al cioccolato con le pere. Piace a tutti, ai tradizionalisti come ai moderni. - verginescriba : Infornata torta con pere cioccolato e noci ???????????? - itsabtthesun : Io e cugina abbiamo fatto la torta ricotta e pere. Un sogno, forse una favola - hotel_la_pace : A new picture from Hotel La Pace #Pisa È martedì grasso, quindi siamo giustificati a sbafarci senza sensi di colpa… - Cristina64blog : Torta Amaretti e Pere -