Torino | Sanabria torna negativo Disponibile contro il Cagliari

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo venti giorni di positività, Tonny. Ad annunciarlo lo stesso calciatore paraguayano attraverso una stories sul suo profilo Instagram mentre gioca con le sue figlie. Buona notizia per Davide Nicola, che ritrova il suo pupillo nel momento fondamentale della stagione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

