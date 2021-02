Torino | Sanabria finalmente negativo | l’annuncio del giocatore – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ottime notizie per il: Tonytornatoal Coronavirus e potrà mettersi a disposizione di Nicola Ottime notizie per ildi Davide Nicola. Tonynon è più positivo al Covid. La notizia che ilparaguaiano aspettava è arrivata da pochi minuti e lui stesso ha datosu Instagram: «Dopo venti giorni… tutti negativi», ha scritto a corredo di una Instagram Story in cui ha postato ladella sua famiglia. Dopo 20 giorni di positività potrà dunqueunirsi al resto del gruppo granata per cominciare gli allenamenti agli ordini di Nicola. Leggi su Calcionews24.com