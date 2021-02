Torino, Nicola: “Con il Cagliari dobbiamo andare al massimo. Lotta salvezza aperta, ma non pensiamo agli altri” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Torino di Davide Nicola si appresta a tornare in campo, domani i granata affronteranno il Cagliari di Di Francesco in un match che ha tutto il sapore di uno spareggio salvezza: "Il Cagliari ha una rosa importante, ma anche noi non siamo da meno. Per tanti motivi sia noi che loro non siamo riusciti ad esprimerci. Domani non possiamo distinguere tattica e nervi: dovremo essere un tutt'uno, dobbiamo andare al massimo e non avere alibi. Nelle ultime quattro partite abbiamo migliorato tanti numeri, sarà una partita utile per fare un ulteriore step. La corsa per salvarsi è aperta, indipendentemente dai risultati di queste prossime partite. dobbiamo esprimerci al massimo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi Davidesi appresta a tornare in campo, domani i granata affronteranno ildi Di Francesco in un match che ha tutto il sapore di uno spareggio: "Ilha una rosa importante, ma anche noi non siamo da meno. Per tanti motivi sia noi che loro non siamo riusciti ad esprimerci. Domani non possiamo distinguere tattica e nervi: dovremo essere un tutt'uno,ale non avere alibi. Nelle ultime quattro partite abbiamo migliorato tanti numeri, sarà una partita utile per fare un ulteriore step. La corsa per salvarsi è, indipendentemente dai risultati di queste prossime partite.esprimerci al...

