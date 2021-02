Torino | due positivi al Covid | la nota del club

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Due calciatorinel, lo annunciato ilgranata, senza però rendere noti i nomi dei tesserati: “ilFootballcomunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa latà al-19 di due calciatori della prima squadra”. “In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata – continua ladel– IlFC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”. L'articolo proviene da Italia Sera.

