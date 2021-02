Tool Target | lo shop online ideale per chi vuole lavorare il legno come un professionista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Roma 18 febbraio 2021) - Roma, 18/02/2021 - , Siamo nel XXI secolo, è vero, e in molti dicono che molto presto gran parte del lavoro pesante e ripetitivo non sarà più a carico dell'uomo, ma delle macchine a controllo numerico (in grado di pensare e imparare dei propri errori) e in molti processi industriali – in effetti – questo sta già avvenendo e il settore del mobile è già all'interno di questo percorso. Ma,sempre accade in questi casi, il lavoro artigianale – fatto di passione, esperienza ed estro artistico – resiste, spesso con ritorni di fiamma importanti. E ci sono davvero tantissime persone che coltivano la passione per la lavorazione del, da semplici appassionati e da aspiranti artigiani. È un'attività, per tanti, fonte di soddisfazione. Impagabile. E la recente emergenza COVID, che ha relegato in casa tanti (e regalato loro il ...