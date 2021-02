Tonali: «Tanta delusione, dovevamo gestirla meglio. Testa al derby» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha commentato l’amaro pareggio rimediato oggi contro lo Stella Rossa Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Stella Rossa-Milan, match pareggiato 2-2. Queste le sue parole: Sulla gara – «Sicuramente una partita che vinci due a uno a pochi minuti dalla fine e con un uomo in più non si deve pareggiare. Abbiamo solo delusione ora perché potevamo gestirla» Sul derby – «Mettiamo da parte la delusione sapendo che è comunque un risultato che a noi va bene in vista del ritorno. Ora mettiamo la Testa al derby cercando di dare il 100% e anche di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il centrocampista rossonero Sandroha commentato l’amaro pareggio rimediato oggi contro lo Stella Rossa Sandroè intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Stella Rossa-Milan, match pareggiato 2-2. Queste le sue parole: Sulla gara – «Sicuramente una partita che vinci due a uno a pochi minuti dalla fine e con un uomo in più non si deve pareggiare. Abbiamo soloora perché potevamo» Sul– «Mettiamo da parte lasapendo che è comunque un risultato che a noi va bene in vista del ritorno. Ora mettiamo laalcercando di dare il 100% e anche di più». Leggi su Calcionews24.com

aribaus : RT @MauroLinzi: #stellarossamilan Tonali se gioca a uno/due tocchi è tanta roba! Sa far correre il pallone! - MauroLinzi : #stellarossamilan Tonali se gioca a uno/due tocchi è tanta roba! Sa far correre il pallone! - im_jordanv : Meglio, così gioca Tonali... Bennacer ci porta tanta però tanta sfiga. - f_stelo : @eantoniopolonia @Guido17595958 @ROI05841958 Pellegrini ha tanta qualitá, paga l’esser stato messo per un po’ arret… - labgorilla : @MilanNewsit Strano. Tutta la gente vuoleva mandare meite nella spazzatura dopo due partite. Pero, quando stiamo pa… -