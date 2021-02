TIM | proseguono i lavori per la fibra ottica ultraveloce FTTH

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) TIM porta lanei comuni di Benevento, Cernusco sul Naviglio e Venezia TIM porta lanei comuni di Benevento, Cernusco sul Naviglio e Venezia. Gli interventi di inseriscono nel piano nazionale TIM di cablaggio in tecnologia(Fiber To The Home) per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gibabit/s. TIM, da sempre impegnata per offrire servizi innovativi a tutti i propri clienti, vuole fornire loro attraverso il cablaggiouna connessionecon la quale poter accedere a servizi digitali più innovativi e velocizzare tutte le operazioni quotidiane che nell’ultimo anno hanno accentuato la necessità italiana di rafforzare la rete. L’incremento di utilizzo dati in Italia ...