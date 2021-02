TIM, il 31 marzo assemblea per rinnovare il CdA (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha convocato l’assemblea degli azionisti per il 31 marzo per approvare il bilancio 2020 e rinnovare il CdA stesso. In particolare, l’assemblea sarà chiamata a deliberare su bilancio e destinazione del risultato d’esercizio, relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con tutte le correlate delibere accessorie. In data odierna, il CdA ha anche approvato le relazioni in ordine al rinnovo degli organi sociali e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. La restante documentazione di informazione finanziaria e non finanziaria, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha convocato l’degli azionisti per il 31per approvare il bilancio 2020 eil CdA stesso. In particolare, l’sarà chiamata a deliberare su bilancio e destinazione del risultato d’esercizio, relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con tutte le correlate delibere accessorie. In data odierna, il CdA ha anche approvato le relazioni in ordine al rinnovo degli organi sociali e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. La restante documentazione di informazione finanziaria e non finanziaria, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui ...

