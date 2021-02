NetflixIT : Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici… - DelgeIl : RT @NetflixIT: Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempr… - FeFe_Ferrari : RT @NetflixIT: Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempr… - giuliodjsun : RT @NetflixIT: Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempr… - wishoftequilass : RT @NetflixIT: Una serie su Mercoledì Addams, firmata da Tim Burton: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più iconici di sempr… -

Netflix annuncia in lavorazione 'Wednesday', la prima serie tv diretta da. 'Una serie su Mercoledì Addams, firmata da: la storia cupa e spaventosa di uno dei personaggi più ...sbarca su Netflix , con una serie tv che farà la gioia dei fan del suo stile gotico, fiabesco e visionario. Il debutto del regista di Burbank sulla piattaforma streaming e in una ...Tim Burton: dirige la serie su Mercoledì Addams per Netflix. Mercoledì", racconterà gli esordi come studentessa della giovane Addams alla ...Netflix ha ordinato una nuova serie basata sulle vicende della famiglia Addams che vede come protagonista Mercoledì e alla regia Tim Burton.