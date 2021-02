Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Superata la fiducia, il premier Mario Draghi è chiamato alle prove più urgenti. Dopo il via libera di Camera e Senato, arrivato con larghissima maggioranza ma con numeri inferiori al governo Monti, ora l’esecutivo ha due priorità: la gestione della pandemia e la crisi economica. Oggi prima manifestazione di piazza con gli operai della Whirlpool che in pochi mesi hanno incontrato ben tre ministri diversi, Di Maio, Patuanelli e oggi Giorgetti. Il neo ministro dello Sviluppo oggi ha preso di petto le due vertenze più spinose, che colpiscono in particolare il Mezzogiorno. Domani il responsabile del Mise incontrerà i commissari dell’Ex Ilva e i sindacati, ai quali ha già annunciato che “il governo intende allungare lo stop ai licenziamenti”. CAOS M5S, ESPULSI 15 SENATORI DISSIDENTI Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) Superata la fiducia, il premier Mario Draghi è chiamato alle prove più urgenti. Dopo il via libera di Camera e Senato, arrivato con larghissima maggioranza ma con numeri inferiori al governo Monti, ora l’esecutivo ha due priorità: la gestione della pandemia e la crisi economica. Oggi prima manifestazione di piazza con gli operai della Whirlpool che in pochi mesi hanno incontrato ben tre ministri diversi, Di Maio, Patuanelli e oggi Giorgetti. Il neo ministro dello Sviluppo oggi ha preso di petto le due vertenze più spinose, che colpiscono in particolare il Mezzogiorno. Domani il responsabile del Mise incontrerà i commissari dell’Ex Ilva e i sindacati, ai quali ha già annunciato che “il governo intende allungare lo stop ai licenziamenti”. CAOS M5S, ESPULSI 15 SENATORI DISSIDENTI

