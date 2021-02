Texas, tempesta di neve e gelo: almeno 37 morti e milioni senza elettricità (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Stiamo cercando di mantenere le persona in vita e al sicuro". Il sindaco di Austin , Steve Adler, non usa giri di parole per descrivere una situazione sempre più drammatica che coinvolge da giorni ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Stiamo cercando di mantenere le persona in vita e al sicuro". Il sindaco di Austin , Steve Adler, non usa giri di parole per descrivere una situazione sempre più drammatica che coinvolge da giorni ...

