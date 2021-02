Terzo settore | la priorità è innovare ma sono ancora tanti gli ostacoli

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – È l’innovazione laper il 96% delle organizzazioni non profit ha una forte esigenza di. È quanto è emerso dallo studio “La domanda di innovazione del“, condotta online da Fondazione Italia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia su circa 180 soggetti del cosiddetto. Più del 70% ha dichiarato di investire in innovazione sia in ottica di miglioramento della propria offerta di prodotti e servizi, sia per l’ottimizzazione dei processi, ma ha anche denunciato di aver incontrato una serie dinel farlo. Infatti, se il 73% degli enti ha dichiarato di avere implementato almeno un’iniziativa altamente innovativa negli ultimi 5 anni, più del 60% ha confermato di continuare a incontrare difficoltà: sia ...

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco, #Caritas, #volontariato: le citazioni del premier #Draghi - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Papa Francesco, Caritas, volontariato: le citazioni di Draghi che piacciono all’Avvenire (e che sono tra i momenti più… - MaurizioDG_tale : @Sabbath_fed Io mi dichiaro di centro. Ma leggi come quella sul caporalato, sul terzo settore, sulle unioni civili,… - MonicaMarotta5 : RT @fpcgilromalazio: ??Senza welfare Roma è disumana! L’appello alla rete cittadina di #Cgil Cisl Uil contro i tagli ai fondi per il sociale… - fdanneo : Aggiungo al discorso appassionato di Alessandro Fusacchia la speranza che il Presidente Draghi davvero faccia ripar… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo settore

Vita

...Club di Genova e un voucher per entrare gratuitamente in alcuni musei cittadini fornito dal...del Comune di Genova " e questo apprezzamento ci ha portato a replicare l'iniziativa per il...l' innovazione la priorità per il 96% delle organizzazioni non profit ha una forte esigenza di innovare. È quanto è emerso dallo studio " La domanda di innovazione del", condotta online da Fondazione Italia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia su circa 180 soggetti del cosiddetto. Più del 70% ha dichiarato di investire in ...(Teleborsa) – È l’innovazione la priorità per il 96% delle organizzazioni non profit ha una forte esigenza di innovare. È quanto è emerso dallo studio “La domanda di innovazione ...Le nuove versioni di Purity distribuite con il programma Evergreen permettono di implementare sin da subito funzionalità storage avanzate ...