Tennis, Billie Jean King Cup 2021: il playoff Romania-Italia si farà. Trasferta a Cluj-Napoca a metà aprile per le azzurre (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sebbene le finali di Billie Jean King Cup, il nuovo nome della Fed Cup, siano state rinviate a data da destinarsi per il 2021 (almeno secondo il comunicato ufficiale, perché secondo Dirk Hordorff, vicepresidente della federazione tedesca, dietro c'è l'annullamento in vista), i playoff si terranno lo stesso a metà aprile. E l'Italia sarà protagonista, perché, dopo aver superato il concentramento del gruppo I con Estonia, Grecia e Austria e poi l'atto finale con la Croazia, l'ostacolo è di quelli difficili: la Romania, affrontata per l'ultima volta nel 1997, quando la competizione aveva tutt'altro format. Si giocherà in Trasferta, e più precisamente alla Sala Polivalenta di Cluj-Napoca, ...

